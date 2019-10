Tuttosport: “Callejon andrà in Cina: lo aspetta Benitez”

L’edizione odierna del quotidiano Tuttosport parla del futuro di Josè Callejon, esterno offensivo del Napoli, in scadenza di contratto a fine stagione.

Secondo il giornale torinese, l’andaluso proseguirà la sua carriera in Cina, dove ritroverà Rafa Benitez e Marek Hamsik. “Allo spagnolo è stato prospettato il prolungamento di un anno a quasi 4 milioni ma il suo futuro è già segnato: andrà in Cina dal suo mentore Benitez. Già questa estate il Dalian lo aveva contattato, offrendogli un triennale da 10 milioni a stagione ma il Napoli non lo ha voluto liberare perché ha ancora un ruolo-chiave nella squadra. Raggiungerà Benitez a fine giugno, per firmare il contratto finale della sua carriera”.

