Costacurta: “Gattuso gestisce un momento di cambiamento. Non riesco a concepire una cosa…”

Billy Costacurta, opinionista ed ex calciatore del Milan, ha parlato del Napoli ai microfoni di Sky nel pre partita della Champions League.

“Gattuso si è trovato a gestire un momento di cambiamento, hanno già comprato dei calciatori per il prossimo anno e ne arriveranno degli altri. Molti giocatori si trovano alla fine di un ciclo ma riescono lo stesso ad esaltarsi nelle partite importanti, vedi Liverpool, Juventus ecc. Non riesco a concepire perché alcuni giocatori possano sottovalutare partite sulla carta più semplici come quelle contro il Lecce.”

