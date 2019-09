Il Consigliere Borrelli denuncia: “Sediolini rotti in Curva B, pessime abitudini non muoiono mai”

Il consigliere comunale Emilio Borrelli ha denunciato ai microfoni di Radio Marte il poco rispetto che alcuni tifosi hanno per lo stadio San Paolo.

«Sediolini lesionati in Curva B allo stadio San Paolo. Le foto della vergogna di uno stadio appena ristrutturato e già in balìa degli incivili fanno male. Anche nella terza partita casalinga del campionato di serie A sono tornati puntualmente i selvaggi del sediolino. Quelli che hanno difficoltà enormi a comprendere che non si sta in piedi ma è fatto per stare comodamente seduti e osservare la partita. Ma le pessime abitudini, lo sappiamo, sono dure a morire. Questa tuttavia è una battaglia di civiltà da vincere assolutamente. Evitiamo di tornare in tempi rapidi al vecchio stadio San Paolo, quello brutto, sporco e poco accogliente. Oggi l’impianto di Fuorigrotta è considerato tra i più belli d’Italia. Dobbiamo sapercelo tenere»

