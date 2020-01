Cristiano Ronaldo e quel filo che lo lega a Capri, tra vacanze, amori e cure miracolose

Cristiano Ronaldo e Capri, un amore quello tra il portoghese e l’isola che si affaccia su Napoli che dura da anni. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Le cronache dell’epoca, da maneggiare con molte pinze, raccontavano una frase strappata da un tifoso azzurro: «Forza Napoli» avrebbe detto Cristiano Ronaldo per le vie incantate di Capri nel lontano 2008. Quell’isola magnifica, spalancata sul golfo di Napoli, ha sedotto generazioni di vip: i calciatori non fanno certo differenza, figurarsi il più glamour della compagnia. Il portoghese della Juve, soprattutto a inizio carriera, ha trascorso tempo felice sull’isola per la gioia della movida e del gossip. Anzi, prima di conoscere la placida sobrietà torinese, erano Capri e la Sardegna i pezzi di Italia a cui era più affezionato.

Nel tempo Ronaldo è rimasto sentimentalmente legato a Capri. Nella memoria dell’isola, invece, resta quella prima tappa di dodici anni fa. Il portoghese aveva appena vinto la Champions con lo United e l’Europa del pallone discuteva animatamente del possibile passaggio al Real Madrid. Non era fantacalcio, Florentino l’avrebbe presentato l’anno dopo. In quel luglio 2008 CR7 arrivò nel porticciolo di Marina Grande a bordo di uno yacht privato col fratello Hugo e col procuratore Jorge Mendes. Fece tappa al celebre “Capri Palace” e dormì nella suite “Marylin Monroe”: non un caso, tra prime donne ci si intende. In quel momento Cristiano era uscito malconcio dai campionati europei di Svizzera-Austria e la visita aveva anche una finalità medica: si affidò alle antichissime terapie dell’isola per sistemare la caviglia. Nella Spa dell’albergo ecco le “magie” della pietra lavica di Capri: usò il cosiddetto massaggio “hot stone” con pietre alla temperatura di 60° riscaldate con la tecnica a “bagnomaria”. Devono aver funzionato: con la caviglia Cristiano ha poi fatto miracoli.

Oltre a bagni e massaggi, dell’isola CR7 ha apprezzato pure piste da ballo e cene. Dribblare i paparazzi era l’obiettivo, anche se da quelle parti risulta sempre un po’ complesso. All’epoca il playboy aveva appena mollato la storica fiamma Nereida Gallardo e in quella vacanza gli venne appioppata più di una fiamma italiana. La fama sull’isola, però, è perfino cresciuta da quando la vita lo ha portato a vestire la maglia degli arcirivali. L’anno scorso nelle botteghe del centro si vendevano classici sandali capresi “modello CR7”. Color bianco e nero, con tre stelle.

Comments

comments