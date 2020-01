Riapre il Collana, dopo tre anni torna l’attività nelle palestre

Lo stadio Collana riaprirà i battenti domani dopo tre anni di chiusura. Ecco quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno.

Lo stadio Collana riapre domani i battenti dopo tre anni di chiusura. La Giano, società legittima affidataria dell’impianto sportivo vomerese ha annunciato, con un comunicato stampa, l’attesa novità con il ritorno all’attività agonistica. Oltre a un nuovo design avveniristico all’interno, con un desk informazioni e accesso per gli iscritti in totale sicurezza. Saranno infatti riaperte le palestre di ginnastica artistica dove opererà la Cag Napoli e le arti marziali con la società Il Garofano. Un primo tassello, in attesa degli altri lavori di competenza della Regione Campania, che sono al momento ancora fermi.

La Giano ha anche ribadito che «sono pronti gli spogliatoi dell’atletica leggera utilizzati per l’Universiade. Indipendente dalla nostra volontà non è ancora possibile utilizzare la pista di atletica (in carico alla Regione Campania)».

«La Giano -si legge nel testo- è una società sportiva senza scopo di lucro, apartitica ed apolitica. Ed è fortemente impegnata a portareatermine i lavori di propria competenza nell’esclusivo interesse delle attività sportive, in un impianto sportivo già esistente il cui utilizzo è anche regolato da una convenzione (art. 56) firmata dal sindaco di Napoli e dal presidente della Regione Campania.

La Giano non è responsabile dello stato di degrado raggiunto nello stadio Collana e non è più disponibile ad essere sottoposta a giudizi da parte di chi di questo degrado ne ha la responsabilità. Il nostro riferimento è rivolto sia a coloro che sono stati esclusi dalla gara per gravi irregolarità e che oltretutto intendevano realizzare nell’impianto sportivo attività commerciali, ristoranti e bar come documentato negli atti pubblici, sia a quelle associazioni che da tempo hanno assunto un’improvvisa funzione di giudici anche sul nostro operato, alimentando una interessata confusione presso le autorità e verso gli sportivi».

Al momento i lavori del campo di calcio (devono essere installate e le torri faro) della tribuna lato vico Acitillo e della piscina non sono ancora partiti. La Giano, a proprie spese, ha anche provveduto a recintare la pista d’atletica per metterla in sicurezza, con un’illuminazione parziale per chi vuole magari allenarsi di sera. La consegna materiale della pista, ristrutturata per l’Universiade, era in carico all’Aru, così come le altre opere di rifacimento. Dall’Agenzia regionale per l’Universiade però fanno sapere che «tutti i progetti sono stati trasferiti all’ufficio grandi opere della Regione. Ccosì come gli altri interventi di livello 2, compresi i lavori per il San Paolo (1 milione e 200.000 euro)».

La piscina che insiste su vico Acitillo potrà andare subito a gara per il via al restyling. Mentre per il campo di calcio c’è un interesse da tempo del Napoli femminile (la cui prima casa è stata proprio il Collana). Ma ancora si deve concretizzare perché si sta attendendo il completamento dei lavori.

