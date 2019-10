Croonen presidente Genk: “Sarebbe un piacere fare affari con De Laurentiis, ci sarà una sorpresa per Koulibaly”

Peter Croonen, presidente del Genk, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai colleghi del “Corriere del Mezzogiorno”.

” E’ pronta una sorpresa per il ritorno di Koulibaly è amato anche dal pubblico, ci sarà una bella accoglienza per lui.

Dries Mertens è un grande giocatore, può fare la differenza in ogni partita, può superare Maradona e poi conquistare il record di gol nella storia del Napoli, dovrebbe restare lì, si è integrato bene sotto tutti gli aspetti. Sarebbe una gioia per una città intera, sarei contento, però, se oggi non giocasse (ride, ndr).

Berge ha grandi potenzialità, è un giocatore molto professionale, può crescere ancora, penso che abbia le qualità per approdare nei campionati più importanti, dalla Premier League alla serie A.

Sarebbe un piacere fare una trattativa con De Laurentiis, quando ha preso Koulibaly non ero il presidente del Genk, so che il Napoli è stato molto professionale. Per Berge abbiamo avuto delle conversazioni con vari club di serie A ma non offerte ufficiali”.

