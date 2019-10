Genk-Napoli, match program e probabili formazioni: i dubbi di Ancelotti, le assenze nel Genk

Seconda giornata del Girone E della Champions League 2019-20. Luminus Arena di Genk mercoledì 2 ottobre ore 18:55. In campo Napoli e i belgi del Genk. Diretta testuale su 100×100 Napoli dalle ore 18:30. Diretta TV sui canali Sky e in Radio su Kiss Italia e Kiss Kiss Napoli.

Il rendimento. Nella prima giornata il Napoli ha battuto in casa il Liverpool 2-0 mentre il Genk ha perso 2-6 in casa del Salisburgo.

I precedenti. Napoli e Genk si affrontano per la prima volta nella loro storia, ma hanno già sfidano squadre della stessa nazione dell’avversaria.

Assenti. Nel Napoli Hysaj e Maksimovic, nel Genk il portiere titolare Vukovic, i difensori Borges, Screciu e Adewoye, il centrocampista Piotrowski, gli attaccanti Ndongala e Nygren.

Diffidati. Nessuno.

Ex. Nel Genk nessuno, nel Napoli Koulibaly.

Prossimo turno. Mercoledì 23 ottobre ore 21:00: Salisburgo-Napoli, Genk-Liverpool.

Probabili Formazioni. L’allenatore del Genk Mazzù deve pensare alla sostituzione dell’attaccante Ndongala mentre Coucke è stato promosso a sostituto del portiere titolare Vukovic. Per Ancelotti possibili ballottaggi in vista della gara di campionato con il Torino Di Lorenzo-Malcuit, Ghoulam-Mario Rui, mentre in attacco si contendono una maglia da titolare Milik e Lozano con LLorente pronto a entrare nella ripresa.

GENK (4-3-3): Coucke; Maehle, Dewaest, Lucumi, Uronen; Berge, Hagi, Heynen; Ito, Samatta, Bongonda.

A disposizione: Vandervoodt; Cuesta, De Norre; Hrosovsky, Wouters; Odey, Paintsil. All. Mazzù.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo (Malcuit), Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Fabiàn; Callejon, Mertens, Insigne; Lozano.

A disposizione: Ospina; Luperto, Ghoulam (Di Lorenzo); Elmas, Zielinski; Llorente, Milik. All. Ancelotti.

La sestina arbitrale.

ARBITRO: István Kovács (Romania)

(Romania) assistenti di linea: Marinescu (Romania) e Artene (Romania)

IV uomo: Avram (Romania)

addetto al VAR: Dingert (Germania)

assistente al VAR: Welz (Germania).

