Da Castel Volturno, il report dell’allenamento mattutino

Il Napoli si allena a Castel Volturno. Ecco il report ufficiale della seduta mattutina al Centro Tecnico in viste della partita contro la Lazio.

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico.

Gli azzurri preparano il match dell’Olimpico contro la Lazio per la 19esima giornata di Serie A in programma sabato alle ore 18.

La squadra ha svolto allenamento sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con una prima fase di attivazione.

Successivamente esercitazioni di posizionamento in campo e seduta tecnico tattica.

Di seguito lavoro finalizzato al possesso palla e partitina a campo ridotto.

Allenamento in palestra per Ghoulam. Lavoro personalizzato per Koulibaly.

Younes non si è allenato per la febbre.

Fonte: SSCN.

