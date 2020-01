Fedele: “Il Napoli è finito! Giuntoli un incompetente, Lobotka e Demme non servono”

Enrico Fedele ha parlato ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live. Un attacco durissimo al Napoli ed al direttore Giuntoli.

“Il Napoli è finito, serve la rifondazione. Sono andati via i giocatori più importanti come Reina, Higuain, Hamsik, Jorginho e Albiol. Giocatori come Lobotka e Demme non servono poiché non si sa nemmeno se Gattuso sarà l’allenatore del Napoli della prossima stagione. Il Napoli aveva già i rinforzi giusti ed erano Diawara e Rog, ma sono stati mandati via.

Giuntoli non ha portato nessun valore aggiunto al Napoli, non ha portato calciatori in grado di fare la differenza. Ha portato gente come Ounas, Younes, Inglese, Ciciretti e altri. Il Napoli non ha preso nessun top player. Secondo me è incompetente per costruire squadre forte. Un direttore sportivo si deve imporre in caso contrario se ne dovrebbe andare, è una questione di orgoglio e professionalità”.

