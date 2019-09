Solo allenamento pomeridiano, alle 16, per il Napoli a Castel Volturno e poi tutti a casa in attesa della Sampdoria. Lo riporta Radio Kiss Kiss Napoli.

