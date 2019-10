Da Torino: Mazzarri a lavoro su un doppio modulo in vista del Napoli

Da Torino, nell’edizione odierna di Tuttosport, un’analisi su quelle che potrebbero essere le scelte tattiche di Mazzarri nella sfida contro il Napoli.

“Mazzarri in allenamento sta lavorando anche su un doppio modulo. Propedeutico all’ingresso di Iago a gara in corso (non ha ancora i 90’): ovvero un 3-4-3, che può trasformarsi anche in un 4-4-2, alla bisogna. Come si è visto nella ripresa contro il Milan (4-4-1 a Parma, invece, dopo il rosso a Bremer). Il cambio di modulo durante la partita dipenderà da due aspetti, ovviamente: dall’andamento oggettivo della sfida, tra azioni create e subite (quindi dal rendimento dei granata, dalla prestazione), nonché dal risultato”.

