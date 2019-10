Di Lorenzo, il retroscena: Ancelotti diede subito l’ok al suo acquisto

Il terzino Giovanni Di Lorenzo, arrivato in estate dall’Empoli, è sicuramente una delle note più liete di questo avvio di stagione del Napoli.

Il ragazzo ha sfornato grandi prestazioni (con anche un gol allo Stadium contro la Juventus), che gli sono valse la prima convocazione in Nazionale da parte del c.t. Roberto Mancini. Secondo la Gazzetta dello Sport, è stato Carlo Ancelotti il primo a complimentarsi con Di Lorenzo, per il quale stravede e dal quale non è rimasto affatto sorpreso. Il tecnico del Napoli, infatti, conosceva già molto bene il terzino e ha subito dato l’ok al suo acquisto al ds Cristiano Giuntoli.

“Carlo Ancelotti conosce tutto o quasi di questo ragazzo. Quando Cristiano Giuntoli glielo propone, l’allenatore da subito l’ok per acquistarlo. Napoli, la serie A ad alti livelli, il San Paolo: Di Lorenzo deve gestire le nuove emozioni senza farsi prendere dall’euforia. Sensazioni uniche, che il difensore ha saputo gestire con grande maturità, Ancelotti ne apprezza l’impegno e la serietà durante gli allenamenti. Lo segue con attenzione e non nasconde la propria soddisfazione per il rendimento dell’ex empolese”.

