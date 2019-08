Da Verdi ad Ounas, fino ad Hysaj: i cinque del Napoli con la valigia pronta

Simone Verdi, Elseid Hysaj e tutti gli altri giocatori del Napoli ancora in cerca di destinazione. Ecco quanto scrive il Corriere dello Sport.

“Simone Verdi, che ha la valigia sistemata sul letto da almeno una decina di giorni. Non ha ancora ben chiaro cosa debba fare, se disfarla o lasciarla intatta.

In attesa: il Torino ha l’Europa League che distrae, per fortuna, e dunque si può anche temporeggiare da una parte e dall’altra. L’accordo esiste, sulla parola, tra De Laurentiis e Cairo e va ratificato nell’istante in cui tra le linee ci saranno i numeri necessari.

Per ora sono in sei, ma volendo si possono ritenere adattabili anche Zielinski e Fabian Ruiz, destinati a fungere da registi-mediani.

L’arrivo di Lozano spingerà a liberare una casella e lo slot, in quel caso, andrebbe assegnato: o Verdi andrà al Torino o, invece, sarà Ounas a decollare, probabilmente destinazione Nizza, perché sollecitazioni dalla Francia ne arrivano, insieme alle proposte: prestito oneroso a cinque milioni di euro, riscatto a venti, ed è un’operazione che comincia a far vibrare.

O magari arrivederci: Tonelli sta con le orecchie tese, Firenze gli piace un sacco (ovviamente) e però va trovata la formula; Hysaj spera che in queste due settimane gli capiti un’occasione utile per fargli avvertire nuove e stimolanti sensazioni.

Ciciretti ha da verificare le varie proposte che arrivano dalla serie B. Il contratto è rilevante, e a volte il rischio che ciò possa diventare un freno va considerato, ma ci sono Ascoli, Cremonese, Pescara e Perugia e qualcuno si sta agitando”.

