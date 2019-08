Roma, niente Hysaj: è fatta per Zappacosta, domani le visite mediche

Davide Zappacosta sarà il nuovo terzino della Roma, abbandonata definitivamente la pista Hysaj. Domani previste le visite mediche.

Davide Zappacosta atteso domani a Villa Stuart per le visite mediche, poi la firma per diventare un nuovo giocatore della Roma. Prestito secco, senza il diritto di riscatto che era previsto precedentemente e che, probabilmente, sarà inserito più avanti. Offerto all’ex terzino del Torino, ora al Chelsea, un contratto in prestito da 2,5 milioni.

L’arrivo di Zappacosta libera così Santon che è vicino al Maiorca e, soprattutto, in ottica Napoli, blocca la cessione di Hysaj, una delle prime scelte del club giallorosso che, però, non hanno accettato la valutazione di De Laurentiis, irremovibile. Virata, quindi sul terzino della Nazionale che torna in Italia dopo due stagioni in Premier League.

