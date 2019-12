Il Daily Mail, noto tabloid britannico, ha fornito nuove informazioni circa l’approdo di Carlo Ancelotti sulla panchina dell’Everton.

Il tecnico, esonerato la scorsa settimana dal Napoli, ha praticamente definito il suo accordo con il club del Merseyside e dovrebbe essere presentato alla stampa lunedì 23 dicembre, per poi esordire a Santo Stefano contro il Burnley. Ancelotti, dunque, non sarà in panchina nel prossimo match contro l’Arsenal, ma sarà a Goodison Park per assistere dalla tribuna.

Comments

comments