Savoldi: “Ronaldo? Nulla di eccezionale. Secondo dei test, ci sono molti che fanno meglio”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Beppe Savoldi, ex Napoli:

“Nel calcio ed in altri sport, i numeri hanno valori limitati. Cristiano Ronaldo salta più in alto di me? Dicono si sia elevato 70cm, è poco. Uno che è considerato un giocatore di quelle qualità, mi sembra sia relativo, ci sono altri giocatori come lui che si elevano di più. Altri giocatori, come me, con l’elevazione saltavano anche a 80-90cm, esaltare Ronaldo mi sembra eccessivo. Quando fanno i commenti lo chiamano ‘Cristiano’ come se fossero fratelli, amici, sono commentatori che si vendono al migliore offerente. Ronaldo è quello che è sulle copertine di tutti i giornali, è giusto che uno si faccia carico di questa fratellanza.

Il numero nove, ai miei tempi, doveva aspettare gli sviluppi della manovra, non si può confrontare con il calcio d’adesso. Più forte Savoldi o Pruzzo? Bella lotta. Pruzzo sotto il profilo dell’elevazione e il colpo di testa è uno dei migliori. Non mi voglio mettere a confronti, avevamo caratteristiche diverse, anche se quel gesto tecnico ci poteva unire per certi aspetti.

Riva presidente onorario? Lo considero il miglior attaccante del calcio italiano. Non era una prima punta, ma era una punta esterna. Perciò, a mio avviso, ancora più completo di me e Pruzzo. Riva era bravo nella corsa, nel dribbling, nel tiro e nel colpo di testa. Aveva qualcosa in più di me, di Pruzzo e di Ronaldo.”

