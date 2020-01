Daily Mail: “Uefa ha manipolato l’11 dell’anno per includere Cristiano Ronaldo”

Dall’Inghilterra, ed in particolare dal Daily Mail, arrivano voci che vedono la Uefa aver manipolato l’11 dell’anno per inserire Cristiano Ronaldo.

Questo è lo scandalo rivelato dal tabloid inglese, che ha raccolto alcune testimonianze anche interne alla Uefa stessa. La denuncia parte da un presupposto, cioè che il voto per la top 11 dell’anno era popolare e non guidata dall’organismo internazionale.

A quanto pare Cristiano Ronaldo non era tra i tre attaccanti più votati, ma prima di lui c’erano Lewandowski, Messi e Mané. La scelta della Uefa è stata quella di cambiare modulo e passare dal 4-3-3 al 4-2-4, in modo tale da far rientrare anche l’attaccante portoghese della Juventus.

Così facendo, ha perso il posto a centrocampo N’Golo Kante. Dal canto suo, la federcalcio europea ha fatto sapere che:

“La formazione dell’anno 2019 è stata scelta sia per riflettere il voto dei tifosi, ma anche per valorizzare i risultati ottenuti in campo dai giocatori.“

