Dal City alla Juventus: Ghoulam è pronto a tornare la ‘freccia azzurra’ della fascia sinistra

Faouzi Ghoulam è da molti considerato uno dei più forti esterni difensivi di sinistra al mondo. Forse prima degli infortuni era addirittura il più forte di tutti.

Poi il calvario del doppio infortunio iniziato il primo di novembre 2017 e continuato il 9 febbraio 2018, terminato solo dopo 400 giorni di stop. Finale della scorsa stagione con il ritorno in campo e l’emozione di indossare per alcuni minuti la fascia di capitano.

Da professionista serio innamorato della maglia del Napoli, Ghoulam ha addirittura rinunciato a vincere la Coppa d’Africa con l’Algeria per mettersi a disposizione di Ancelotti e dello staff medico del Napoli per recuperare al 100% la condizione fisica.

Missione compiuta. Ghoulam fisicamente ha iniziato la stagione in perfetta forma, pronto a tornare la ‘freccia azzurra’ che ha affascinato il mondo.

Contro la Juve ha corso con tanta esuberanza che sembrava volesse tornare indietro nel tempo per riprendersi ciò che il destino gli ha tolto.

Ma nel calcio la voglia di ‘mangiarsi il campo’, così si dice in gergo, va frenata per non perdere lucidità nelle giocate e per meglio dosare le energie fisiche nell’arco dei novanta minuti.

Una cosa certa. Faouzi Ghoulam è pronto per dare il suo contributo alla squadra di Ancelotti e l’erba della fascia sinistra, è pronta per vederlo sfrecciare verso l’Olimpo del calcio mondiale.

