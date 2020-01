Dal Pino eletto presidente della Lega Serie A: quali sono gli schieramenti?

L’elezione di ieri di Dal Pino come presidente della Lega Serie A ha messo in mostra una spaccatura interna ai club di A.

Questo perché l’elezione di Dal Pino è arrivata con 12 voti totali su 20 squadre, uno in più del minimo indispensabile che serviva per essere eletti.

A favore del neo-presidente della Lega, che ancora deve accettare l’incarico, sono ben 12 i club con il duo Roma-Lazio al capo. Quelli che hanno votato Miccichè sono 7: Juve, Inter, Torino, Bologna, Lecce, Sassuolo e Cagliari.

Nelle votazioni c’è stata anche una scheda bianca, che si presume essere quella del Milan (che ha espresso comunque la preferenza per Dal Pino nell’ultima Assemblea).

La presidenza del neo-eletto, comunque, non durerà a lungo e si chiuderà con la fine del quadriennio olimpico. Dal Pino si troverà ad affrontare subito la patata bollente dei diritti televisivi, con Mediapro che ha chiesto 200 milioni di euro di risarcimento.

Un test subito decisivo per lui, per capire la solidità della sua posizione. A riportare il tutto è il Corriere dello Sport in edicola oggi.

