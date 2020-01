Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 3-1 sul Napoli, in cui ha segnato due gol.

“Bello lavorare con Conte, un grande leader, un allenatore con grande esperienza. Un campione e per una squadra giovane come la nostra è bello averlo. Io e Lautaro? Ci troviamo molto bene, siamo grandi amici, anche fuori dal campo ci vediamo spesso. Quando gioco con lui so che se c’è un’occasione per lui, successivamente ce ne sarà una anche per me”.

Comments

comments