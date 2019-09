Dalla Germania, Boateng a un passo dalla Juventus

Un’indiscrezione dalla Germania scuote il calciomercato. Secondo quanto scrive la ‘Bild’, il difensore del Bayern Monaco Jerome Boateng è a un passo dalla Juventus.

Il club bianconero avrebbe deciso di prenderlo per riempire il ‘buco’ apertosi con il grave infortunio di Giorgio Chiellini. Il giornale tedesco fa anche notare che oggi Boateng non si è allenato con la squadra e non ha preso parte al tradizionale servizio fotografico di inizio stagione calcistica con il Bayern Monaco. Ieri invece, nel match di campionato vinto dai bavaresi per 6-1 contro il Magonza, era rimasto in panchina. L’eventuale arrivo del campione del mondo 2014 alla Juve comporterebbe anche il fatto che Rugani rimane sul mercato.

Fonte: ANSA

