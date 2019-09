Sky, il Torino farà un ultimo tentativo per Verdi

L’emittente satellitare Sky Sport ha riferito le ultime novità a proposito di Simone Verdi, attaccante del Napoli, che sembrava in uscita a inizio estate.

A sorpresa, e nonostante l’arrivo di Hirving Lozano, Carlo Ancelotti sembra, ora, voler puntare sull’ex attaccante del Bologna, reduce da una stagione non brillante e costellata da molti infortuni. Tuttavia, nonostante il muro del club azzurro, il Torino durante la giornata di domani tenterà un ultimo assalto per Verdi, per poi fiondarsi su Idrissi e Kamano in caso di fumata nera.

