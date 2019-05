Dalla Roma possibile rinforzo in difesa per il Napoli: Manolas pronto a lasciare i giallorossi

Roma fuori dalla Champions e alcuni big potrebbero lasciare la Capitale. Con Dzeko che sembra destinato all’Inter anche Manolas potrebbe lasciare i giallorossi.

Sul forte 27enne difensore greco c’è anche l’interesse del Napoli alla ricerca di un centrale da affiancare a Koulibaly e Albiol.

Manolas è dal 2014 alla Roma e in mixed zone dell’Olimpico dopo la gara Roma-Parma, ultima di campionato, ha dichiarato che non sa se resterà in giallorosso anche la prossima settimana.

Su Manolas, oltre quello del Napoli, è forte anche l’interesse di Juventus e Arsenal.

