Asse Napoli-Empoli: dopo Di Lorenzo, gli azzurri pensano a Bennacer

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli dopo Di Lorenzo potrebbe prendere dall’Empoli anche l’ex Arsenal Bennacer.

“Come già accaduto l’anno passato l’obiettivo è quello di tentare la risalita immediata in A. L’Empoli ci proverà grazie anche ai 25 milioni di euro di «paracadute» per la retrocessione e altre importanti entrate dovrebbero arrivare dalle cessioni, oltre a quella in dirittura d’arrivo di Di Lorenzo al Napoli per 10 milioni.

Traorè, Rasmussen, Krunic, Bennacer e Caputo sono i nomi più caldi. Oltre la Fiorentina, su Traorè ci sono la Juve e una big di Bundesliga, Rasmussen è già tutto viola. Bennacer piace al Napoli, ma ha estimatori in Germania e anche la sua vecchia squadra, l’Arsenal, potrebbe ripensarc”i.

