Dalla Spagna, duello Barça-Real per Fabian: il Napoli si cautela

Dalla Spagna arrivano voci insistenti a proposito di un agguerrito duello di mercato tra Barcellona e Real Madrid per Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli.

Secondo quanto riferito dal quotidiano Mundo Deportivo, le due big del calcio iberico sarebbero sulle tracce del classe ’96, laureatosi campione d’Europa con la selezione spagnola Under 21. I blaugrana hanno già inviato Eric Abidal a monitorarlo in occasione della trasferta di Lecce, in cui Fabian ha segnato uno splendido gol.

Le merengues, invece, si starebbero muovendo più sottotraccia, viste anche le difficoltà ad arrivare a Paul Pogba, del Manchester United, e a Christian Eriksen del Tottenham, il cui contratto scadrà nel prossimo giugno. Il Napoli, dal canto suo, è tranquillo, forte di un accordo con il ragazzo fino al 2023. Gli azzurri gli avrebbero già proposto il rinnovo, per allungare il contratto di un ulteriore anno. In ogni caso, il presidente De Laurentiis, che lo scorso anno ha sborsato 30 milioni per acquistarlo, valuta Fabian più del doppio.

