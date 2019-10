Calciomercato ci risiamo: Haland, Szoboszlai, Almendra, Berg, Aouar e Maehle tanti giovani per il futuro del Napoli

L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” racconta di alcune possibili trattative di calciomercato che il Napoli potrebbe avviare in vista della sessione di gennaio e, soprattutto, di quella della prossima estate.

Secondo il quotidiano romano oggi in edicola sono sei i possibili nomi nel mirino del DS partenopeo Giuntoli.

Haland. Norvegese, 20 anni il prossimo mese di luglio. Attaccante del Salisburgo dal fisico imponente (194 cm) e protagonista di un avvio esaltante a suon di gol in Champions e in campionato. Ha il contratto in scadenza nel 2023 e la sua quotazione attuale è di circa 15 milioni di euro, quotazione che è facile immaginare è destinata a salire. Così come è facile immaginare che ci sarà un’agguerrita concorrenza da parte dei grandi e club e si sa, quando scendono in campo i grandi club per il Napoli si fa dura spuntarla.

Gli altri possibili futuri obiettivi del Napoli, secondo il Corriere dello Sport sono:

Szoboszlai. Talento ungherese, 19 anni il prossimo 25 ottobre. Centrocampista del Salisburgo moderno elegante e dai piedi buoni.

Aouar. Franco algerino, 21enne centrocampista del Lione sul quale è forte l’attenzione di Manchester United, Real Madrid, PSG e Juventus. Base d’asta 60 milioni di euro.

Almendra. Argentino, 19enne centrocampista del Boca Junior già accostato al Napoli la scorsa estate. Secondo il quotidiano romano non esclude una possibile chiacchierata tra Giuntoli e Burdisso DS del Boca in occasione di Napoli-Liverpool.

Berg. Anche lui norvegese il 21enne centrocampista del Genk è stato uno degli osservati speciali della gara di Champions Genk-Napoli. Fisico, personalità e una bella faccia tosta in mezzo al campo.

Maehle. Danese 22enne esterno destro del Genk , anche lui ha particolarmente affascinato il Napoli nella gara di Champions giocata in Belgio.

