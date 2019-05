Dalla Spagna: Sergio Ramos medita l’addio al Real, Ronaldo lo vuole alla Juve

Nonostante un contratto lungo ancora due anni ed una clausola da 800 milioni, Sergio Ramos sta pensando di lasciare il Real Madrid.

Tra i motivi principali, secondo il quotidiano spagnolo AS, c’è il rapporto ormai incrinato con il presidente Florentino Perez.

I suoi agenti nel frattempo hanno già ricevuto importanti offerte da top club come Manchester United o Liverpool. Ma tra tutti la Juventus sarebbe la più disposta a fare questo sacrificio per accontentare anche Cristiano Ronaldo che vorrebbe Ramos in bianconero per aumentare le chance di vittoria della Champions.

