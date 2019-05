Offerta da 90 milioni per Koulibaly, ma resta a Napoli

Il Corriere dello Sport parla delle offerte ricevute dal Napoli per Koulibaly, e della fermezza della società di tenere Kalidou come pilastro del progetto:

“Kalidou Koulibaly al momento è probabilmente il difensore più forte del mondo. Di certo il più quotato: 90 milioni di euro, per la precisione, 6 più di quelli che il Liverpool ha speso per Van Dijk, al momento leader di questa speciale classifica. Novanta milioni: cioè quanto il Real ha offerto e quanto il Psg è disposto a investire per portarlo a casa. A recapitare le proposte a De Laurentiis ci ha pensato Ramadani, il manager di Kalidou, tra l’altro titolare di una clausola da 150 milioni di euro valida esclusivamente per l’estero; la risposta del presidente: no, grazie. Koulibaly non si cede: e così Carletto non sarà costretto a incatenarsi ai cancelli del centro sportivo di Castel Volturno, come disse scherzando qualche tempo fa”.

