Dall’Inghilterra, Sarri esonerato in caso di sconfitta con il Tottenham: pronto il sostituto

L’edizione odierna del London Evening Standard si sofferma sulla delicata situazione che sta vivendo Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea.

La gara di questa sera contro il Tottenham, infatti, potrebbe essere decisiva per il suo futuro: in caso di sconfitta, il tecnico dei Blues potrebbe essere esonerato, sensazione condivisa a, quanto pare, anche da parte dello spogliatoio. In caso di esonero, il suo posto verrebbe preso da Steve Holland, attuale assistente del ct della Nazionale inglese Gareth Southgate, che assumerebbe, però, un ruolo ad interim.

