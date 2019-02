Tragedia Sala, il Nantes si rivolge alla FIFA per il mancato pagamento della prima rata del cartellino

Una tragedia, quella accaduta ad Emiliano Sala, che adesso potrebbe finire sul tavolo della FIFA.

Il Nantes, infatti, avrebbe fatto appello per il pagamento della prima delle tre tranche per il trasferimento dell’attaccante argentino passato al Cardiff nella sessione invernale di marcato, poche ore prima di perdere la vita nel tragico incidente aereo avvenuto nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 gennaio nel Canale della Manica. A riportarlo è L’Equipe.

Dopo il tragico evento, si è subito aperta la questione riguardante il pagamento da parte del Cardiff al Nantes di Emiliano Sala. Una cifra vicina ai 17 milioni di euro, e pagabile in tre rate. La squadra francese, adesso chiede il pagamento della prima: 5 milioni e 270mila. Dal canto suo, il Cardiff aveva fatto sapere che il pagamento sarebbe rimasto “congelato” fino alla conclusione delle indagini. Come spiega il giornale francese l’Equipe, la dirigenza francese si è così rivolta alla FIFA al fine di ottenere il pagamento della prima rata. Già il 5 febbraio, gli avvocati del Nantes, chiedevano in una lettera il pagamento della somma pattuita.

Fonte: gianlucadimarzio.com

