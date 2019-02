D’Aversa in conferenza: “Abbiamo reso la vita più facile ad una grande squadra”

L’allenatore del Parma, Roberto D’Aversa, ha analizzato in conferenza stampa la sconfitta con il Napoli.

“Oggi abbiamo iniziato male la partita. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio e siamo andati più vicini al 2-1. Poi quando abbiamo concesso il terzo ed il quarto gol è finita.

Abbiamo reso la vita un po’ facile al Napoli che è una squadra molto forte e spesso ti castiga. Non sono di certo queste le partite che bisogna vincere ma domenica abbiamo lo scontro diretto con l’Empoli.

Credo che Gervinho abbia fatto una buona gara. A volte servirebbe invece dare un po’ di riposo ad Inglese ma non dobbiamo focalizzarci sui singoli perché tutti dobbiamo prenderci le nostre responsabilità.

Gol di Milik su punizione? Non posso dare delle responsabilità alla barriera di non saltare. Non voglio colpevolizzare l’errore dei singoli.

Quello che deve cambiare è la volontà di non concedere delle cose agli avversari ma anche il fatto di dover tirare in porta quando possiamo, come è successo nel primo tempo.

Crisi? No, noi dobbiamo cercare di riprendere il nostro cammino e di fare i punti per raggiungere il nostro obiettivo.

Dobbiamo essere bravi a non pensare che siamo già salvi, dobbiamo pensare a fare i punti per la salvezza perché da qui a raggiungere l’obiettivo ci sono ancora dei punti da fare.”

