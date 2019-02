Ounas: “Il mister sceglie, io devo segnare. Juve? Dobbiamo vincere, non può punti in casa nostra”

Adam Ounas, attaccante esterno del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria ed il suo gol nella gara contro il Parma.

“E’ il mio momento migliore, noi attaccanti quando giochiamo vogliamo fare tutti gol. Farne due di fila così è semplicemente magico. Se mi aspettavo di giocare dall’inizio? No. Il mister fa la formazione e io accetto tutto. Lui fa le sue scelte ed io lo ringrazio perché mi sta facendo giocare di più. Provo a ripagare la fiducia che mi dà facendo gol.

Sfiduciati dalle partite senza reti? No. Siamo tanti attaccanti e dobbiamo fare gol quando giochiamo. Oggi abbiamo ritrovato la porta quattro volte, vuol ire che siamo in fiducia. Stiamo bene, dobbiamo preparare la partita di domenica.

La Juventus è a 13 punti, domenica dobbiamo iniziare la partita per vincerla. Non possiamo permettergli di fare altri punti in casa nostra, dobbiamo dare il meglio per vincere”.

Comments

comments