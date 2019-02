D’Aversa: “Le assenze non devono essere un alibi, Napoli forte nel palleggio”

Nella sala stampa del centro sportivo di Collecchio l’allenatore del Parma Roberto D’Aversa ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Napoli.

Questi i passaggi più significativi delle dichiarazioni del tecnico dei ducali:

“Le assenze non devono essere un alibi. Ci saranno ragazzi che cercheranno di dimostrare il loro valore a prescindere dalle assenze.

Abbiamo di fronte una squadra molto forte sotto l’aspetto del palleggio, queste partite servono per crescere. Il Napoli meritava di vincere le ultime due partite, non troviamo una squadra in difficoltà.

Non mi aspetto un Napoli deluso, ma una squadra che verrà qui per trovare il risultato pieno. Ancelotti ha un’esperienza tale che la sua squadra non verrà qui con un atteggiamento remissivo.

Molto dipende dalla volontà di portare a casa il risultato. Dobbiamo ancora lavorare tutti i giorni per raggiungere il nostro obiettivo.

Ad oggi, quest’anno, bisogna essere soddisfatti di quanto è stato fatto da questi ragazzi. Il nostro obiettivo era e resta sempre la salvezza.

Sulla carta il Napoli parte con un 4-4-2 ma dopo i terzini salgono e anche la posizione di Zielinski può dare molto fastidio. Sono bravi a curare l’ampiezza, negli spazi brevi e ad attaccare la profondità.

Dobbiamo ragionare da squadra e non giudicare le sconfitte per le prestazioni del singolo. Questa non è la nostra mentalità. Mi preme invece l’atteggiamento generale della squadra.

Abbiamo in squadra calciatori di spessore per tenere alto il livello d’attenzione. Dobbiamo ragionare sul fatto che l’atteggiamento deve esserci sempre ed ognuno di noi non deve essere appagato”.

