Napoli: i convocati per il Parma e il report dell’allenamento mattutino

Seduta mattutina oggi per il Napoli al Centro Tecnico di Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro il Parma in programma domenica al Tardini alle ore 18 per la 25esima giornata di Serie A.

La squadra ha svolto attivazione a secco con ostacoli bassi, in avvio, e successivamente lavoro finalizzato al possesso palla.

Di seguito seduta tecnica e chiusura con partitina a campo ridotto.

Questi i convocati di Ancelotti per la trasferta di Parma:

PORTIERI: Meret, ospina, Karnezis;

Meret, ospina, Karnezis; DIFENSORI: Malcuit, Hysaj, Chiriches, Maksimovic, Koulibaly, Luperto, Ghoulam;

Malcuit, Hysaj, Chiriches, Maksimovic, Koulibaly, Luperto, Ghoulam; CENTROCAMPISTI: Allan, Fabiàn, Zielnski, Diawara;

Allan, Fabiàn, Zielnski, Diawara; ATTACCANTI: Ounas, Verdi, Callejon, Mertens, Insigne.

Assenti gli indisponibili Albiol, Mario Rui e Younes, oltre lo squalificato Insigne.

Fonte SSC Napoli.

Comments

comments