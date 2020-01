De Biasi: “Napoli? Stagione anonima. Rrahmani farebbe comodo”

Gianni De Biasi, allenatore, è intervenuto ai microfoni della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

L’ex tecnico della Nazionale albanese ha commentato la stagione degli azzurri: “Il Napoli è una signora squadra che non può assolutamente pensare di fare un campionato così anonimo. Questo momento di involuzione dura da un po’ e bisogna capire come mai non si riesce ad uscire da questa situazione. Gli azzurri hanno l’obbligo di lottare per i primi posti in classifica e questa situazione è veramente anomala.

Rrahmani? È un giocatore che ha dimostrato di non subire il peso della Serie A. Ha grande personalità e non ha minimamente accusato il calore di una piazza come Verona. È un giocatore molto forte, dotato di una buona tecnica, che potrebbe fare al caso del Napoli perché è un giovane di talento“.

Comments

comments