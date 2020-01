Bruscolotti: “Spero arrivino sia Demme che Lobotka. Sorpreso da Ancelotti…”

Giuseppe Bruscolotti, ex difensore e capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del mercato azzurro.

“Speriamo arrivino sia Lobotka che Demme, visto che il Napoli, secondo me, ha bisogno di due centrocampisti. L’organico è incompleto, non capisco come Ancelotti abbia potuto pensare di tenere un centrocampo del genere. La società deve fare di tutto per mettere a disposizione di Gattuso dei giocatori utili alla causa. Il Napoli soffre e subisce molto anche nelle partite che vince. La squadra è amorfa, non reagisce, nel calcio nessuno ti regala niente, poi se i giocatori ci mettono del loro diventa ancora più difficile”

Comments

comments