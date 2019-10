De Canio: “Napoli, molti non hanno svolto la preparazione: questo si paga”

A Radio Marte, nel corso della trasmissione Marte Sport Live, è intervenuto l’allenatore Gigi De Canio, soffermandosi sul momento del Napoli.

“Il Napoli non ha risolto del tutto le problematiche perché tanti giocatori sono arrivati in ritardo, hanno cambiato abitudini, non hanno fatto la preparazione estiva e tutto questo in qualche modo si paga. Quando però i calciatori raggiungeranno la condizione ottimale, sarà tutto un ricordo. Al di là dei moduli, nello sviluppo dell’azione hanno importanza i ruoli ed i compiti affidati ai giocatori. Ancelotti per dare certezze ai giocatori riprenderà dal modulo che la squadra ha assimilato meglio. Non sono catastrofico, ma fiducioso perché il Napoli riprenderà la migliore condizione”.

