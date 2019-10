Zeman: “Sarri non è più quello di Napoli”

Zdenek Zeman, allenatore, ha parlato ai microfoni del Messaggero in un’intervista rilasciata bella giornata di oggi.





“Sarri è stato bravo, mi piace anche se non è più quello di Napoli. Ci vuole tempo, vuole giocare a un tocco e quindi bisogna imparare come muoversi in campo”

Sulla Roma invece: “Ho assistito dal vivo la partita contro l’Atalanta e non ho visto un calcio offensivo. L’Ucraina non è l’Italia e lui sta cambiando tanto il sistema di gioco, quando lo ha fatto Di Francesco poi ha perso il posto. Fonseca lo paragonavano a me soltanto perché prendeva tanti gol”. Poi sui troppi infortuni dei giocatori giallorossi: “Manca una preparazione in estate, dopo tre giorni si gioca. Servono almeno 40 giorni per mettere la base, ora si mischia tutto”. Su Totti e De Rossi invece: “Penso che torneranno alla Roma, Francesco ha dovuto dire basta perché era utilizzato solo a scopo pubblicitario. Daniele ha voglia di fare l’allenatore“.

Infine sulla Serie A: “Non è stato giusto esonerate Giampaolo, non gli hanno dato tempo di lavorare. La Sampdoria invece è in una situazione preoccupante. A Di Francescohanno ceduto i migliori” ha concluso l’ex allenatore della Roma.

