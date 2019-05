De Laurentiis: “De Rossi? Lo prenderei subito”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, presente al Circo Massimo di Roma per la Race for The Cure, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti.

“De Rossi lo prenderei subito, nonostante i problemi fisici e magari anagrafici. Lui è un grandissimo uomo di sport: tra l’altro lui ha sempre manifestato la voglia di fare l’allenatore ed io, che ho conosciuto anche il padre, altro membro di una famiglia di vincenti, sono sicuro che troverà la sua strada e continuerà ad essere un vincente. Il mancato rinnovo di Daniele è un giallo. Mi sono detto: ‘Non è che hanno già venduto la Roma a qualcuno e nell’impegno di vendita c’è una pulizia del passato?’. Altrimenti lo trovo uno sbaglio di tempi pazzesco.

La mancata permanenza di Allegri alla Juventus? Dopo 5 anni è difficile motivare ancora giocatori, pubblico e società. Per andare avanti ci vuole un rinnovamento”.

Comments

comments