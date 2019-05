Oggi il primo incontro dei Napoli club nel mondo

Tony Manna, presidente Napoli Club Cercola Partenopea, ha parlato del primo incontro tra i Napoli Club del mondo che si terrà oggi alle 15.

“Lo scopo della riunione è favorire la conoscenza, l’amicizia e il confronto tra i club. Si tratta di un incontro autonomo e neutrale nei confronti delle sigle associative esistenti. Non dipende e non è organizzato né da ACAN né da AICN né da altri. Solo da spontanee adesioni. Essendo una riunione trasversale, sono stati invitati tutti i club. Tutti i Napoli Club avranno pari diritti e la stessa valenza in fase di discussione e o di eventuale voto. La riunione non serve a costituire una nuova associazione né tantomeno a spodestare quelle già esistenti. La riunione è aperta a tutti i Napoli club nel Mondo”.

Comments

comments