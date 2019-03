De Laurentiis: “Dopo le Universiadi lavoreremo su uno stadio all’altezza”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato in un’intervista al Corriere dello Sport anche della possibile svolta sul San Paolo.

“Sarebbe bello poter far vivere questa nottata a chi vorrà esserci in uno stadio bello come lo è quello della Juventus. A breve firmeremo una convenzione con il Comune per un decennio e dopo le Universiadi cominceremo, mi auguro, a ragionare su un impianto all’altezza di una squadra che da quando è rinata ha dimostrato sempre di volersi migliorare e di puntare in alto”.

