Skriniar: “Difensori più forti? Sergio Ramos, poi Koulibaly. Io come Hamsik? Sarebbe bello”

Milan Skriniar, difensore dell’Inter, ha parlato in un’intervista ai microfoni di Sky Sport della sua avventura in nerazzurro e non solo.

“Se la Champions con l’Inter è un sogno? Certo, vincerla in nerazzurro sarebbe ancora più bello. Hamsik ha giocato 12 anni a Napoli, se io lo faccio con l’Inter sicuramente sarò contento. Non ho fretta di andare via, anche se rimango qui per altri 15 anni sono contento perché l’Inter è un grande club. I difensori più forti al mondo? Secondo me in cima alla lista c’è Sergio Ramos, per la sua personalità. Poi sicuramente in Italia Koulibaly. E poi mi piace Van Dijk, perché quando guardo le sue partite si capisce subito chi comanda in difesa”.

