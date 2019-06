De Laurentiis: “I nostri campioni non sono in vendita, il mercato è lungo tante cose possono succedere”

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sul “Corriere dello Sport” oggi in edicola.

Questi alcuni passaggi delle dichiarazioni del patron degli azzurri.

“Il lavoro di Ancelotti lo giudico ottimo. Ha lavorato molto bene i risultati lo confermano.

Sarri alla Juve? Sono totalmente distaccato da questa vicenda. Dico solo che raggiunta la maggiore età ognuno si assume le responsabilità delle proprie azioni.

Mercato? L’estate è lunghissima e da qui al 2 settembre tante cose possono succedere. Prima di acquistare qualcuno ci dovranno essere delle cessioni. Una rosa deve essere equilibrata e avere il giusto numero di elementi.

IL Napoli ha un patrimonio notevole di calciatori che nell’ultima stagione sono andati in prestito ad altri club. Poi abbiamo già acquistato Di Lorenzo. Di attaccanti ne abbiamo a iosa e dobbiamo capire chi sarà in uscita. Con i miei collaboratori abbiamo stabilito che la squadra ha bisogno di un terzino destro che abbiamo già acquistato, un attaccante e un terzino sinistro qualora uno dei nostri dovesse partire.

Ghoulam sta bene e facendo la preparazione estiva migliorerà.

Icardi lo abbiamo trattato tre anni, mentre adesso i miei collaboratori mi dicono che è l’Inter che vuole smantellarmi la squadra chiedendoci i giocatori più forti che abbiamo. Ma io non voglio venderli.

Insigne è un calciatore che può giocare in qualunque grande squadra ma ora è del Napoli e siamo felici.

I nostri campioni non sono in vendita a meno che non ne compriamo uno che riteniamo più forte”.

