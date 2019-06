L’Inter e la richiesta di giocatori al Napoli, quali quelli utili a Conte?

Con un’intervista sul Corriere dello Sport Aurelio De Laurentiis ha svelato che l’Inter ha chiesto alcuni giocatori al Napoli; ma quali potrebbero essere quelli utili a Conte?

L’Inter, si sa, è alla ricerca di giocatori per migliorare la propria squadra, dopo l’arrivo di Conte. Una formazione titolare che avrebbe bisogno di qualche innesto decisivo per fare quel salto di qualità e giocatori adatti al modulo del nuovo allenatore.

Il presidente De Laurentiis ha svelato che il club nerazzurro ha bussato anche alla porta del Napoli, dato l’interesse per alcuni giocatori azzurri. Ma quali potrebbero essere i giocatori chiesti?

Il primo nome che salta subito in mente, dati i problemi cronici in quella zona del campo della squadra di Milano, è quello di Elseid Hysaj. Il terzino destro, che può anche agire a sinistra, andrà quasi sicuramente via in questa sessione di mercato e potrebbe rappresentare un’ottima soluzione per puntellare le fasce.

Con Conte si troverebbe a giocare a tutta fascia quasi sicuramente sulla destra, dato che sulla sinistra ci sarà Asamoah. Altri due nomi che saltano in mente sono Allan e Zielinski, anche se per quest’ultimo De Laurentiis ha ribadito la sua incedibilità.

Entrambi sarebbero utili per motivi diversi. Per il brasiliano il motivo è semplice: ai nerazzurri manca un uomo capace di spezzare l’azione avversaria e ripartire velocemente. Stesso discorso e motivo diverso per il polacco; l’Inter non ha un giocatore capace di inserirsi come lui nella sua rosa.

Infine la sorpresa potrebbe essere rappresentata da Insigne; l’attaccante napoletano ha nelle sue corde il tiro dal limite ed il dribbling, capacità tecniche che per ora sono leggermente deficitarie nel club milanese. Insomma, la stagione appena conclusa ha fatto drizzare le orecchie a parecchi club, ma De Laurentiis è stato comunque chiaro: non intende cedere i migliori, ma vuole trattenerli per migliorare la rosa con altri ottimi giocatori.

