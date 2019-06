De Luca: “Il comune? Non avevano un euro per lo stadio”

Prosegue lo scontro a distanza tra Vincenzo De Luca, presidente della regione, e il comune di Napoli con lo stadio al centro delle polemiche.

“Abbiamo investito oltre 23 milioni di euro. Fino a due anni e mezzo fa il comune ci aveva detto: lo stadio è di nostra proprietà, non vi preoccupate, l’investimento lo facciamo noi con il Credito Sportivo. Un anno e mezzo fa ci hanno chiamato dicendo che non avevano neppure un euro perché il Credito Sportivo il mutuo non l’ha acceso perché siete disastrati come Comune”.

