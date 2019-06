Barzagli: “Guardiola-Juve? Ogni tanto si può sognare”

Andrea Barzagli, oramai ex difensore dato il suo ritiro annunciato poco tempo fa, ha parlato del possibile approdo di Guardiola alla Juventus.

Andrea Barzagli si è lasciato andare sul futuro della panchina della Juventus; l’occasione si è presentata a Catanzaro, per ritirare il decimo premio sportivo Nicola Ceravolo. Nel farlo ha parlato anche della possibilità di vedere Guardiola sulla panchina bianconera, definendo le voci con “ogni tanto è bello sognare“.

Di seguito le sue parole:

“Avrei trovato interessante essere allenato da Sarri; nonostante il fatto che lo diano per scontato, la decisione non è ancora arrivata. Secondo me hanno già scelto l’uomo giusto; per quanto riguarda il discorso Guardiola, dico che ogni tanto è bello sognare e qui in Italia piace farlo.

Conte all’Inter è stata una scelta lavorativa, chi non vive all’internoquesto mondo non può capire. Allegri ha preso troppe critiche in questi 5 anni, ma è stato bravissimo a continuare la scia vincente di Conte.“

Comments

comments