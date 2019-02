Diego De Luca commenta il risultato tra Napoli e Torino

Severe ma giuste le parole condivise da Diego De Luca, dopo la sfida tra le squadre di Ancelotti e Mazzarri

Assurdo pareggiare partite come Firenze e Torino.#Ancelotti ha ragione: il #Napoli deve prendersela con se stesso se non la butta dentro.

Nessuna involuzione: la squadra gioca e crea tantissimo. Non fatevi fregare.#NapoliTorino

— Diego De Luca (@DiegoDeLucaTwit) 17 febbraio 2019