Chiariello: “Callejon non sarà coinvolto nella rivoluzione, è insostituibile”

Umberto Chiariello, ai microfoni di Canale 21, ha parlato della mini-rivoluzione che il Napoli, a detta del presidente De Laurentiis, attuerà in estate.

“Callejon rientra nella mini-rivoluzione annunciata da ADL? No, è l’unico insostituibile. Ogni anno si prova a sostituirlo, ma non viene mai messo da parte. Non si trova un simil-Callejon perché lui è un equilibratore tattico. Quelli arrivati a fine corsa sono Hamsik e Albiol, poi ci aggiungiamo Hysaj e Mertens, questi sono gli indiziati ad andar via”.

