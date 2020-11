De Luca: “La Campania è trasparente, altre regioni invece…”

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato ai cittadini nella consueta diretta Facebook del venerdì.

“Si poteva immaginare di aprire le scuole il 9 dicembre e chiuderle dopo due settimane per poi riaprirle a gennaio? Non ci sono parole. Mi auguro che le scuole riaprano a gennaio. Alcune Regioni danno percentuali false sulle terapie intensive per far abbassare il tasso di occupazione. Il ministero della Salute non ha attivato i nuclei ispettivi per controllare. La Campania invece è trasparente, comunica il numero vero di tamponi. Alcune Regioni comunicano un numero altissimo di tamponi, non molecolari, per far abbassare il numero di positivi, è scandaloso”.