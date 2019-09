De Magistris: “Riconoscimento meritato per Krol. Chissà che lanci avrebbe fatto a Diego…”

Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della premiazione di Ruud Krol, ex difensore azzurro.

“Riconoscimento meritato per un uomo di calcio, legatissimo alla nostra città e nel cuore dei nostri tifosi. Interprete di un ruolo che non c’è più, che ha fatto la storia del calcio della nostra città. Un giocatore che aveva una gran visione di gioco. Similitudini con Koulibaly? C’è qualcosa in comune, l’altezza, la personalità, l’imponenza, il carisma, il legame con i tifosi. Krol avrebbe formato una gran coppia con Maradona, chissà che lanci gli avrebbe fatto…”

Comments

comments